Smileypas geeft kortingen bij jeugdactiviteiten

Alle Heerse kinderen tot 18 jaar kunnen vanaf nu een Smileypas afhalen aan het onthaal in het administratief centrum. Met dit initiatief wil de dienst Welzijn elke socio-culturele of sportieve activiteit binnen de gemeente voor iedereen toegankelijk maken.

“Met de Smileypas willen we alle kinderen van 0 tot 18 jaar een extra stimulans geven om deel te nemen aan socio-culturele activiteiten”, vertelt schepen van welzijn en gelijke kansen Carina Volont (VLDumont). “Tijdens de coronacrisis is het gebleken hoe belangrijk het is om aandacht te schenken aan het psychosociaal welzijn van jongeren, deelnemen aan socio-culturele of sportieve activiteiten kan hiertoe bijdragen. Wij hebben in Heers altijd getracht om deze activiteiten toegankelijk te maken voor alle kinderen, ook voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Alleen gebeurde dit nog te veel ad hoc. Met deze nieuwe Smileypas willen we een uniforme, duidelijke regelgeving uitwerken.”

Drie kleuren

De Smileypas bestaat in het rood, groen en blauw. Aan de hand van deze drie kleuren weet men meteen of het kind recht heeft op een korting op de deelnameprijs. “Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, die in aanmerking komen voor het Omnio-statuut, krijgen 50 procent korting”, legt schepen Volont uit. “Kinderen uit grote gezinnen, dus met 3 of meer kinderen, krijgen 25 procent korting. Om niet stigmatiserend te werken, krijgt elk kind tot 18 jaar zo’n Smileypas en koppelen we hieraan een spaarsysteem. Zo is het voor alle kinderen de moeite om dit pasje te hebben en aan de activiteiten deel te nemen.”

Verenigingen

Voorlopig geldt de nieuwe Smileypas enkel voor de activiteiten die door gemeente zelf of samen met externe partners georganiseerd worden. “Dit betekent dat we voor sommige activiteiten minder inkomsten gaan hebben en voor andere activiteiten, zoals taal- en sportkampen, meer kosten zelf zullen dragen”, zo verduidelijkt schepen Volont. “De extra kosten betalen we met het budget van kinderarmoede. Later willen we dit opentrekken naar activiteiten die door de verenigingen worden georganiseerd. Hiervoor zullen we dan een beroep doen op onze gemeentelijke adviesraden om dit initiatief bekend te maken en mee te ondersteunen. De verenigingen mogen zelf bepalen hoeveel korting ze willen geven aan de jongeren.”