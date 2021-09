Everzwijnen teisteren Rome en worden nu gebruikt als politiek middel: “Ze worden tegen mij gebruikt”

Het is geen ongewoon gezicht voor de inwoners van Rome: everzwijnen die door de straten van de Italiaanse stad dwalen. Het is niet de eerste keer dat er beelden zijn opgedoken van een familie everzwijnen die zich tussen de mensen begeeft. De dieren zijn geen goed nieuws voor burgemeester Virginia Raggi, want haar tegenstanders gebruiken de beelden tegen haar voor de komende burgemeestersverkiezingen.(fc)