Bij een wolvenaanval in Reppel werden drie schapen door de wolf gepakt. — © roger dreesen

Bocholt

Na de recente wolvenaanval in Reppel, waarbij drie schapen werden gedood, bestaat ook in Bocholt een grote bezorgdheid over de aanwezigheid van de wolven. “Plaats een wolfwerende afsluiting. Onze milieudienst helpt bij de opmaak van een subsidieaanvraag”, zegt schepen van Landbouw, Jan Verjans.