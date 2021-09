Per Strand Hagenes kroont zich na weergaloze versnelling tot wereldkampioen bij de junioren

Na een dolle koers heeft de Noor Per Strand Hagenes (18) zich tot wereldkampioen bij de junioren gekroond. Hij schudde op vijf kilometer van de streep een verschroeiende versnelling uit de benen en snelde zo solo naar de regenboogtrui. Bij de Belgen had Cian Uijtdebroeks pech. Hij werd opgehouden door een val en moest de hele wedstrijd achtervolgen.

Hoe kwam de wereldtitel tot stand?

De junioren lieten er geen gras over groeien en gingen razendsnel van start. In de eerste kilometers volgde de ene aanval na de andere, uiteindelijk kon een drietal wegglippen: Kadlec (Tsjechië), Lührs (Duitsland) en Tarling (Groot-Britannië). In het peloton bleef het ondertussen razendsnel gaan: de gemiddelde snelheid van 45 kilometer per uur zorgde ervoor dat de vluchters nooit meer dan een minuut voorsprong kregen.

Op twee ronden van het einde werd de vroege vlucht gegrepen en kwamen de allerbeste renners in koers naar de voorgrond. Op iets minder dan 20 kilometer van de streep begon het weer aanvallen te regenen, wat uiteindelijk een nieuwe sterke kopgroep opleverde met drie Fransen, een Italiaan, een Duitser, een Brit, een Deen en een Noor.

Van die kopgroep bleek de Noor Per Strand Hagenes uiteindelijk veruit de sterkste. Op de voorlaatste helling van de dag, vijf kilometer van de streep, haalde de Noor verschroeiend uit. De man die ook zilver haalde op het EK in Trento ging solo naar de streep.

Hoe deden de Belgen het?

Voor Cian Uijtdebroeks werd het een WK om snel te vergeten. Al in de eerste ronde ging hij tegen de vlakte, waarna hij de hele wedstrijd achter de feiten aan koerste. Uijtdebroeks toonde zijn ijzeren karakter door constant aan kop van het achtervolgende groepje te sleuren, maar kreeg geen medewerking van zijn lotgenoten. Zij waren al blij dat ze in het wiel van Uijtdebroeks konden blijven zitten. Het tempo in het peloton lag te hoog om nog te kunnen aansluiten. Hoe dan ook een straffe prestatie van onze landgenoot.

Snelle man Vlad Van Mechelen werd achtste en was daarmee de eerste Belg. Hij toonde zich al in het begin van de koers aan kop van het peloton, maar kon niet reageren op de aanvallen in de finale. Jente Michels kwam als tweede Belg binnen op de dertiende plaats.

Verder nog iets opvallends dat u moet weten?

Nog voor de officiële start gegeven was, lagen de eerste renners al tegen de vlakte. Voor sommige renners zat het WK er al op nog voor het echt begonnen was.

Uitslag

1 Per Strand Hagenes

2 Romain Grégoire (FRA)

3 Madis Mihkels (EST)