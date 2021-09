Onthaalouder Wendy heeft van haar haar hobby haar beroep gemaakt

Wendy Ceunen werkt al 6 jaar voor Ferm Kinderopvang in Houthalen. Ze houdt van deze job omdat ze elke dag creatief kan bezig zijn met haar kinderen. Vooral knutselen en werken met kosteloos materiaal doet Wendy erg graag. Zo kan een kabelrol ineens omgetoverd worden in een tafel met gras en boerderijdieren. Onderaan is het een autoracebaan geworden.In opvang Het Vlindertje kunnen de kinderen ontwikkelen, groeien, bloeien en genieten ze elke dag van het originele spelmateriaal in deze prachtige opvang.