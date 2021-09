Startdag KSA Meisjes Wellen is een succes

Na enkele kennismakingsspelletjes in de voormiddag, kregen alle leden ’s middags een broodje. Nadat de lunch was verteerd, konden de leden via spelletjes te weten komen wie hun leiding voor het komende jaar zal zijn. Daarnaast was er ook een springkasteel voorzien waarop de meisjes zich konden uitleven. "Er waren 63 leden aanwezig, wat een zeer mooie opkomst was", klinkt het bij de leiding van de jeugdbeweging. "We hebben veel nieuwe en bekende gezichtjes gezien, maar vooral allemaal blije gezichtjes. Dat was ons belangrijkste doel. Wij kijken alleszins enorm hard uit naar een nieuw KSA-jaar."