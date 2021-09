Eerste wijkrestaurant na anderhalf jaar in Kerkhoven

Op donderdag 23 september richtte Samana Kerkhoven i.s.m. de stad Lommel het eerste wijkrestaurant in na anderhalf jaar

Wat was het een blij weerzien voor velen, er was dan ook heel veel te vertellen na zo’n lange tijd. Om 12 uur werd de lekkere minestronesoep geserveerd, daarna cordon blue met boontjes en gebakken aardappelen en als afsluiter rijstpap met bruine suiker.Zelfs burgemeester Bob Nijs en enkele schepenen waren aanwezig en waren enthousiast over het lekkere eten. Voldaan en gelukkig keerde iedereen naar huis. Op 28 oktober vindt het volgende wijkrestaurant plaats.