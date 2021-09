BLM wuift Bert Verbrugghe uit

Bert Verbrugghe, de West-Vlaming die in het Limburgse Genk de liefde vond, stond in 1988 aan de wieg van de reconversie; dat was toen een nieuw woord dat de lokale gemeenschap, zwaar getroffen door de sluiting van de steenkoolmijnen, moest optillen naar een nieuwe toekomst.Legendarisch waren de inspanningen die toen gebeurden om Europees, Belgisch en Vlaams geld in te zetten voor het zogenaamd ‘Toekomstcontract’, dat de mijnregio een nieuwe toekomst moest geven en die resulteerden in de heropleving van de regio waar zelfs Europa van opkeek. De rol van Bert, reconversiemanager op het kabinet van de minister-president, was daarbij indrukwekkend.Een van de instrumenten was de Begeleidingsdienst Limburgs Mijngebied. Die wilde mijnwerkers omscholen en toeleiden naar de arbeidsmarkt, een initiatief van de vijf mijngemeenten dat bijzonder succesvol was. Dat was te danken aan zijn voorzitter, Bert Verbrugghe en zijn directeur Tjeu Arits, die overigens een liber amicorum voor Bert realiseerde. De vele vrienden die vorige week naar het Thorpark in Waterschei afgezakt waren om Bert uit te wuiven, genoten van een heerlijke avond. Een van de hoogtepunten was zeker de speech van Johny Cornillie, voormalig kabinetschef van de minister-president, die tevens de groeten overbracht van Thyl Gheyselinck. Opvolger-voorzitter van de BLM, Hilde Peerlings, overhandigde Bert een portret als blijvend aandenken.De rest van de avond was één boeiende verzameling van verhalen over de tijd van toen…