Levensloop 2022 gaat van start

De opbrengst van de sportieve happening op de atletiekpiste van het Atlascollege waar wandelaars en lopers gedurende 24h een team op het terrein vertegenwoordigen, gaat integraal naar de Stichting tegen Kanker. Voor corona toesloeg was dat telkens een groot feest met een hoge opbrengst. De vijfde Levensloop, in 2019, mocht niet minder dan 6000 deelnemers verwelkome n uit 130 verschillende groepen, die samen meer dan 200.000 euro verzamelden voor het goede doel. Corona sloeg niet alleen gaten in de samenleving, maar ook in het vrijwilligerskorps. Daarom is Levensloop op zoek naar nieuwe vrijwilligers want men wil er in oktober 2022 weer een fantastische gebeurtenis van maken en daarvoor zijn veel helpende handen nodig om te organiseren, te helpen bij de catering, installaties op te bouwen en af te breken, mensen te ontvangen en noem maar op. Op 6 oktober 2021, precies één jaar voor de volgende Levensloop, organiseert het vrijwilligersteam van Levensloop Genk om 20.00 een infoavond in het Genkse stadhuis. Men hoopt er een fijne groep nieuwe vrijwilligers te mogen verwelkomen om er ook in 2022 een warm en feestelijk gebeuren van te maken. Wil je meer weten over Levensloop Genk, neem dan eens een kijkje op www.levensloop.be/relays/genk-2022