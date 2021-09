Geslaagde eerste editie van Velo-fest

Er konden testritten gemaakt worden met bijzondere fietsen zoals een fiets voor senioren, driewielers, handbike, duofiets, riksja en verschillende bakfietsen, elektrische steps.... Je kon ook zien hoe jouw eigen fiets kan omgebouwd worden tot een driewieler. Veel aandacht dus voor de specialere fietsen. Verder was er een verkoop van weesfietsen en kon je jouw fiets laten labelen. De dienst mobiliteit gaf uitleg over de Blue-Bikes en Fietsersbond Lommel deelde o.a. hun gratis fietsplaatjes uit in ruil voor een fietsbelofte. Kinderen hadden natuurlijk veel plezier op de gekke fietsen en op het hindernissenparcours van de Vlaamse wielerbond. Een geslaagde eerste editie met veel bezoekers en prachtig weer.