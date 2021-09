Achter de schermen bij wijnkasteel Vilain XIIII

Een verborgen parel in Maasmechelen, waar men vol passie en liefde de lekkerste wijnen maakt. Gastheren Jean Mostert, René Patris en Pol Kees lieten de ondernemers van Maasmechelen kennismaken met de kneepjes van het vak.Natuurlijk hoort 'proeven' daar ook bij. Na een boeiende toelichting volgde er nog een zeer gezellig netwerkmoment. "Met UNIZO Maasmechelen kijken we meer dan tevreden terug op deze activiteit. Lang mochten we niets organiseren en dan smaakt een glas wijn extra lekker", aldus een opgetogen voorzitter Ward Conings van UNIZO Maasmechelen.