Markant Beringen brengt een bezoek aan Modemuseum Hasselt

De markantdames ontdekten hoe street- en sportswear de modewereld inspireren. De expo start in 1850 en geeft een blik op de modegeschiedenis. Toen vrouwen actiever en sportiever werden, had dat een invloed op hun kleding: stoffen en snit werden aangepast. Na de Eerste Wereldoorlog gingen ontwerpers als Jean Patou en Gabrielle ‘Coco’ Chanel nog een stapje verder en zetten sportswear in als tool in de vrouwelijke emancipatie. Vele grote ontwerpers volgden hun voorbeeld. Gastcuratoren Elodie Ouédraogo en Olivia Borlée, twee voormalige Olympische atleten, zijn hét boegbeeld van Belgische activewear. Dat maakt hen bij uitstek geschikt als gastcurator van deze expo.