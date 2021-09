Daisy De Graef schrijft mooi boek voor kleuters

"Een waar genoegen om een jonge auteur met zoveel kennis en enthousiasme haar boek te zien promoten", zegt Gerard Corstjens. "Daisy nam ons mee in het verhaal van het boek, blad na blad. Ze deed dat in de taal van een kleuter, met de achtergrond van het waarom in grote mensentaal. Zo konden we meekijken in het proces dat in haar hoofd rijpte om dit kleuterboek te schrijven. De beeldspraak is zo goed gekozen en ingekleed, dat de kleuter zich op geen enkel ogenblik afvraagt wat het uiteindelijke lot is van iedere kers op een taart, dat doen alleen grote mensen!De boodschappen die verscholen zitten in het boekje zijn ook bedoeld om de ouders wat te leren. Immers, de tijden zijn sterk veranderd sinds, met de versnelling van het leven, er een onvoorstelbare overvloed informatie op ons afkomt. Die hebben niet alleen een impact op de kinderen, maar verplichten jonge ouders om die versnelling, die gepaard gaat met zware druk op het gezin (een psycho-somatische-sociale samenwerking van grote en kleine mensen) de baas te blijven. Waar zit de juiste informatie, hoe leg ik aan mijn kind uit dat het leven niet altijd een feest is, hoe laat ik mijn kind voelen dat, wat er ook gebeurt, het altijd op ons kan rekenen? Vragen die wel van alle tijden zijn, maar nu erg scherp gesteld worden door de stress die in de hele maatschappij toegenomen is, en er van ons verwacht wordt dat we zo veel mogelijk zelf moeten kunnen."Na een gezellige koffiepauze was er nog ruim plaats voor het stellen van vragen die dan ook uitgebreid beantwoord werden.