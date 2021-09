Start proces Reuzegom in Hasselt: advocaat stelt zich vragen bij mogelijke banden rechter met KU Leuven

Over de inhoud van de zaak gaat het vrijdag nog niet. Het gaat om een agendazitting, waarbij conclusietermijnen en uiteindelijk een pleitdatum zullen worden vastgelegd. Vrijdag is het de eerste echte confrontatie tussen de Reuzegommers en de familie en nabestaanden van de overleden Sanda Dia. Twee Reuzegommers, ‘Rustdag’ en ‘Igean’ zijn vrijdag aanwezig in de rechtbank.

De leden van de studentenclub Reuzegom staan terecht voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, het toedienen van giftige stoffen met een arbeidsonbekwaamheid tot gevolg, schuldig verzuim en daarnaast inbreuken, verspreid over drie tenlasteleggingen, op de dierenwelzijnswet. Zo staat ook GAIA aan de zijde van de burgerlijke partijen. Er is onder meer een muis in een blender beland voor het maken van een schachtenpap.

Tijdens de zitting vraagt Louis De Groote, advocaat van preses ‘Zaadje’, het woord. Hij vraagt verduidelijking aan de rechtbank of één van de betrokken rechters verbonden is aan de KULeuven. Wat, volgens De Groote een probleem kan zijn vermits zijn cliënt door de KULeuven tweemaal tuchtrechtelijk geschorst is. De zitting wordt voorlopig geschorst om zich over het mogelijke probleem te buigen.

Vrijdag raakte ook bekend dat de UAntwerpen zich burgerlijke partij stelt in het proces.

De beklaagden riskeren celstraffen tot vijftien jaar.

(sgg)