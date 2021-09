Nog meer groen rond administratief centrum in Tongeren

In 2017 werd stad Tongeren eigenaar van de voormalige Standaard Boekhandel in de Maastrichterstraat. Inpandig lag een verscholen gebouw dat deel uitmaakte van een oud kanunnikenhuis. Nu, 4 jaar na de aankoop, ziet de site er helemaal anders uit met een prachtige stadstuin. Burgemeester Patrick Dewael: “Met de restauratie van Huis Theelen legden we het historisch hart van Tongeren open en veranderden we het stadsbeeld in positieve zin. De twee aangrenzende waardevolle kanunnikenhuizen kregen meer ademruimte en het administratief centrum Praetorium maakt sindsdien ten volle deel uit van het centrum. De tuin rond Huis Theelen is inmiddels een drukbezochte stadstuin waar mensen graag komen verpozen.” “In een eerste fase wordt het gedeelte achter het administratief centrum Praetorium behoorlijk onthard en vergroend. Daarna volgt het plein voor het Kanunnikenhuis. Het plein gaan we heraanleggen naar analogie met de omgeving van het huis Theelen,” zegt Jeannine Vanvinckenroye, schepen van openbare werken.Patrick Jans, schepen van milieu en mobiliteit: “De bestaande klinkerverharding van het voorplein wordt opgebroken en de boomvakken gaan we uitbreiden tot twee grotere groenzones. In deze zones integreren we een zitbank en een zit/ligbank. De overige zones worden verhard in kasseien voor onze wandelaars en fietsers. Het belooft een mooie groene zone te worden waar het fijn vertoeven is.”Tussen de verharde zone van het administratief centrum Praetorium en het Archief wordt een groentapijt aangelegd, dat ingericht wordt als een groene inkomzone. De bestaande klinkerverharding en de betonnen fietsenstalling worden opgebroken. Tegen het archief komt parallel met het administratief centrum Praetorium een voetgangerszone in zilvergrijze betonstraatstenen, zoals in de Vermeulenstraat. Er komen twee toegangen naar het administratief centrum in zilvergrijze betonstraatstenen. Ter hoogte van de draaideur worden een zitbank en vuilbak geplaatst.De werken worden uitgevoerd door aannemer Biesmans DPE uit Bilzen. De kostprijs is geraamd op 150.000 euro. De werken duren ongeveer tot eind oktober. Aandachtspunten tijdens de werken:Fase 1: zone tussen het administratief centrum Praetorium en het Archief- het administratief centrum Praetorium is enkel bereikbaar via de draaideur aan de voorzijde (Maastrichterstraat)- het Archief en de fietsenstalling zijn enkel bereikbaar via de kleine parking achter het Archief- voetgangers volgen de omleiding via VermeulenstraatFase 2: zone voor het Kanunnikenhuis- het administratief centrum Praetorium is bereikbaar via de groene stadstuin langs het Kanunnikenhuis of langs de achterzijde - de fietsenstallingen voor het Kanunnikenhuis zijn tijdelijk onbruikbaar