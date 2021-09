COLUMN Eric Dupain: Gouden Wout

Lap, ik begin er ook al over door deze column ‘Gouden Wout’ te noemen. Meteen schep je een verwachtingspatroon dat enkel en alleen kan ingelost worden wanneer Wout zondag het WK wint. Tweede of derde is niet goed genoeg. Anderzijds is het ook zo dat Wout zelf heeft uitgesproken dat hij voor goud gaat en dat de bondscoach de andere renners zo heeft geselecteerd dat ze zich het spreekwoordelijke ‘snot uit hun lijf’ willen rijden voor Wout. En de fans… die lusten ervan. Die wanen zich kampioen, die feesten nu al voor wat komen gaat. Eens te meer wordt bewezen dat sport pure emotie is en dat maakt het net zo mooi.Zondag sta ik wel voor een dilemma. Het WK enerzijds, anderzijds de topper FC De Jeugd Borgloon tegen Zwaluw Vechmaal. Voor de tweede week op rij speelt Borgloon een derby. Vorige week in en tegen Habo, nu thuis tegen Vechmaal. En… het draait op dit moment voor geen meter. Er zijn blessures, spelers die tekenden om dan pakweg drie weken later hun kat te sturen. Op dat vlak zorgt corona nu voor een schokgolf in de sportwereld. Spelers en speelsters van tal van sporten hebben de voorbije achttien maanden ontdekt dat er wel meer is dan trainen, al dan niet op de voeding letten, extra rondjes gaan lopen enzomeer. Nu het sociale leven herneemt gebeurt hetzelfde in de sport, met dat verschil dat wanneer je met ploegsporten wordt geconfronteerd alle radertjes in het geheel moeten kloppen om tot een goed geoliede machine te komen. En laat dat nu net het probleem zijn. Niet alleen in het voetbal en bij mijn club Borgloon, ook bij andere teams en in andere sporttakken. Het wielrennen blijft ervan grotendeels gespaard omdat het wel een ploegsport is, maar het individu zelf kan bepalen of hij wel of niet demarreert, in het wiel blijft hangen…Zondag ben ik er niet bij in Leuven. Wellicht wordt het een compromis à la Belge met live voetbal in Loon en koers kijken op de smartphone. In 2002 in Zolder was ik er ook niet bij. Ik volgde toen de koers op tv en zag hoe Cipollini naar goud spurtte en de maat nam van Mc Ewen en Zabel. In 1988 in Ronse was ik er wel bij… als rijkswachter. 1988 was een Olympisch jaar en dus was er geen WK voor amateurs. Op zaterdag 27 augustus was er een ploegentijdrit voor dames. De bussen van de flikken stonden onderaan de Kruisberg. Veel herinner ik me er niet meer van, maar wat ik wel nog weet is dat vlak naast onze bus een Italiaanse camper stond. Daar moet het toen zijn misgegaan want toen de Italiaanse dames de wereldtitel pakten, spoot de prosecco letterlijk in het rond en werden menig kelen gesmeerd. Plotseling bleek er een tekort aan rijkswachters op het parcours en werd er voor het WK van zondag een peloton extra opgeroepen. Op zondag stonden overal flikken op het parcours, in de laatste rechte lijn zelfs met die beruchte en verschrikkelijk warme oranje regenjas. En dan was er die chaotische spurt bergop, de val en de chaos… Het wielrennen, zowel sportief als organisatorisch is geëvolueerd. Gelukkig maar. De hele week kunnen we al genieten van wielrennen op bijzonder hoog niveau met organisatorische hoogstandjes van de mensen van Golazo en Flanders Classics. En uiteraard mag ik mijn vrienden van Tofsport in Leuven niet vergeten. We duimen, fretten wellicht onze kas op met hopelijk in de vooravond een ongezien feest in Leuven dat uitdijt naar de rest van ons landje. Ga ervoor… Gouden Wout!