Ion Izagirre ruilt Astana voor Cofidis

De Spaanse wielrenner Ion Izagirre verlaat Astana en ondertekende een contract voor een jaar bij Cofidis. Het Franse team bevestigde zijn komst vrijdag. De 32-jarige Izagirre is de regerende Spaanse kampioen tijdrijden, een titel die hij ook in 2016 won. Twee jaar eerder werd hij nationaal kampioen op de weg.

De ervaren Spanjaard won al een etappe in de drie grote rondes (Giro, Tour en Vuelta) en heeft onder meer ook de Ronde van het Baskenland (2019) en de Ronde van Polen (2015) op zijn palmares.

In de grote rondes zal hij kopmannen Guillaume Martin en Jesus Herrada bijstaan. In kleinere rittenkoersen mag hij zijn eigen kans gaan. De Spanjaard wordt bij Cofidis ook teamgenoot van Piet Allegaert, Kenneth Vanbilsen en Jelle Wallays.

Izagirre is bezig aan zijn derde seizoen in Kazachse loondienst. Hij debuteerde in 2011 in de WorldTour bij Euskaltel en droeg ook het shirt van Movistar (2014-2016) en Bahrain Merida (2017-2018).