Topfavoriet Wout van Aert: “Stuyven kan het ook afmaken, Evenepoel niet echt een joker”

“Ik heb er vertrouwen in dat de jongens me diep in de finale kunnen brengen zonder dat ik veel energie moet verspelen”, vertelde Wout van Aert op de persconferentie vrijdagochtend. De kopman van de Belgen leeft zo zonder zorgen toe naar het WK in eigen land komende zondag.

Over de ploegtactiek van de Belgen is al veel gezegd en geschreven, maar Van Aert maakt zich geen zorgen. Hij wil liever niet denken aan scenario’s waarin hij niet wint. “Ik kan slechte benen hebben of iets meemaken. Maar we starten allemaal met het idee dat ik diegene ben die de koers moet proberen af te maken. Iedereen beseft dat ik de beste kansen heb. Ik heb vertrouwen in de ploeg. Ze rijden sterk en kunnen veel aanvallen counteren voor mij. Dat zou mij een luxepositie kunnen geven. Aanval is soms de beste verdediging ja, maar het ideale scenario voor mij is nu om in spaarmodus naar de finale te gaan. Ik moet durven vertrouwen op mijn sprint. Ik heb van niemand schrik om naar meet te gaan. Als ik zelf koers maak, heb ik veel kans dat ik mezelf isoleer.”

Wie hij ziet als zijn grootste concurrent kon Van Aert niet zeggen. “Eén naam is moeilijk. Qua landen Frankrijk, Italie, Denemarken. Verder Pidcock, Mohoric en Van der Poel.”

Stuyven schaduwkopman

Van Aert wilde ook nog iets kwijt over de ploegtactiek. Hij ziet voor thuisrijder Japser Stuyven een beschermde rol weggelegd. “Jasper Stuyven is ook wel iemand die het kan afmaken, mocht het nodig zijn. Hij is volgens mij diegene die naast mij zich zo lang mogelijk moet sparen en pas in actie moet komen in Leuven. Hij zal in zijn thuisstad de perfecte gids en lead-out zijn.”

Ook over de rol van Remco Evenepoel maakt Van Aert zich geen zorgen. Evenepoel reed de laatste weken op hoog niveau en volgde tijdens de olympische wegrit niet helemaal de ploegtactiek. Voer voor discussie dus of hij zich dit keer wel helemaal zal leeg rijden voor Van Aert. Al is de Belgische kopman er zelf gerust in. “Remco is een hele persoonlijkheid. Het is normaal dat hij daarover vragen krijgt. Maar onderling komen we goed overeen. We zijn allebei harde werkers die er hetzelfde over denken. Ik vind het fantastisch om te horen hoe gemotiveerd hij is om als deel van de ploeg een steentje bij te dragen. Ik ben absoluut niet bang dat we niet op één lijn zouden zitten.”

Remco geen joker

“Het hele peloton heeft schrik van Remco, hij is een groot wapen. Als we hem vooruit sturen, moet de rest in de verdediging. Maar om te winnen moet hij alleen aankomen dus dat is moeilijk om de koers te winnen. We moeten verstandig zijn en altijd koersen om mij in winnende positie te krijgen. Een joker is hij dus niet echt.”

Van Aert wilde toch ook nog even de druk temperen. “Of het een belangrijke koers is? Absoluut. Maar de koers van mijn leven? Dat is journalistenpraat. Dat kon je van de Olympische wegrit ook zeggen. Of voor de slotrit van de Tour na die eerdere ritzeges.”

Van Aert verwacht een uitzinnige sfeer komende zondag tijdens de WK-wegrit. “We hebben nu al allemaal enorm genoten van de sfeer op training”, vertelde hij. “Op vele plaatsen waren kinderen in de scholen buitengekomen. Dat gaf nog een extra stimulans. Het is door de coronacrisis ook lang geleden dat we nog eens zo’n sfeer hebben gehad. Het zal geen koers zijn als een ander”, beseft onze landgenoot.

Verder verwacht Van Aert naast de vele aanmoedigingen ook een zware koers. “Misschien zal het op tv lijken dat het pas laat losbarst, maar dan zal de deur achteraan wellicht al lang opengestaan hebben. De opeenvolging van de hellingen gaat op een gegeven moment toch zijn tol eisen.”