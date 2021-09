Arsène Wenger countert kritiek op hervormingsplannen WK: “Dit is geen ego-trip”

Het voornemen van de wereldvoetbalbond FIFA om het WK in de toekomst tweejaarlijks te organiseren, heeft al heel wat kritiek opgeleverd. Toch wil voormalig Arsenalcoach Arsène Wenger, die namens de FIFA een studiegroep voorzit die het project onderzoekt, het plan niet opgeven. “Als we zo verder doen, rijden we de afgrond in”, vertelde de Fransman in een interview met de BBC.