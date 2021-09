Nu turen we naar de bolle van Kim Kardashian, een paar decennia geleden ging het over de ontbrekende van Twiggy. Billen. Wat we mooi vinden, kan inderdaad al eens veranderen. Hoe is dat vrouwelijke schoonheidsideaal geëvolueerd? En hoe zit het nu? “We zitten op een belangrijk keerpunt.”