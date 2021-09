Eerste emoticons geveild voor meer dan 200.000 dollar

De eerste computerafbeeldingen van een smiley en een triestig gezichtje hebben donderdag op een veiling 237.500 dollar (202.360 euro) opgebracht. De emoticons werden in 1982 uitgevonden door Scott E. Fahlman, een professor computerwetenschappen aan de Carnegie Mellon University, in Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Dat zegt het in Texas gevestigde veilinghuis Heritage Auctions.

Emoticons bestaan uit tekens die je op je toetsenbord terug kan vinden. De smiley :-) en het triestig gezicht :-( zijn dus emoticons, want ze bestaan uit een dubbelpunt, een liggend streepje en een haakje. Emoji’s zijn dan weer kleine tekeningen. In een bericht, geschreven op 19 september 1982, stelde professor Fahlman voor om de glimlachende emoticon te gebruiken om aan te geven dat het om een grapje gaat en de verdrietige emoticon om aan te duiden dat de boodschap serieus is. Later gingen de emoticons respectievelijk “ik ben blij” en “ik ben verdrietig” betekenen, aldus het veilinghuis.

“Fahlmans creatie is betekenisvol, niet alleen omdat het menselijkheid, context en emotie naar een vlak scherm bracht, maar ook omdat het de eerste beeltenis van een meme en virale cultuur in online discours voorstelt”, meent het veilinghuis. Het werk werd verkocht als een zogenaamd “non-fungible token” (NFT), een niet-vervangbaar of uniek token. Via blockchaintechnologie wordt eigenaarschap gekoppeld aan een digitaal voorwerp. Er mogen nog zoveel digitale kopieën zijn van het voorwerp, slechts één versie kan beschouwd worden als het origineel. Ook de eerste tweet ooit, geschreven door Twitter-oprichter Jack Dorsey, werd in maart als NFT verkochtvoor 2,9 miljoen dollar.

De veiling bevatte ook twee essays die professor Fahlman schreef over zijn uitvinding van de emoticons, een uit 2002 en een geschreven ter gelegenheid van de veiling. De hoogste bieder kreeg ook een ondertekend en ingekaderd certificaat van professor Fahlman.