Gluren bij BV’s: Bart Peeters als ijsbeer, Jeroen Meus toont zijn lunchdate

Feesten, kou lijden en lunchen in goed gezelschap: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Feest voor Eva Daeleman. Zij mocht deze week haar tweede huwelijksverjaardag vieren. “De ene dag is dat een zwierige wals, de andere dag meer break dan dance, maar beweging is er altijd. Wat een cadeau om de rit van het leven met jou af te leggen”, schrijft ze over dat traject met haar echtgenoot.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Vroeger mijn grootste complex! Knopen, tranen, knopen ...” Maar vandaag is Tatyana Beloy – meer dan terecht – trots op haar weelderige krullenbol.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jeroen Meus had deze week een belangrijke lunchmeeting met niemand minder dan zijn zoontje Georges.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het kuikentje van Britt Van Marsenille slaat de vleugels uit. “Kleine kuikens worden groot”, schrijft ze bij het zonnige kiekje waarop het beestje de show steelt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De herfst is ondertussen begonnen, maar Bart Peeters ondervond in zijn vijver nog geen last van herfstige temperaturen. Al verraadt hij in de hashtags dat hij er toch snel weer uit was …

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Er moet Leen Dendievel iets van het hart: ze zet een volger die commentaar had op haar voorkomen vriendelijk op zijn plaats. “Laat ons complimenten geven aan elkaar. Dat is toch veel leuker? En het kan iemands dag maken, in plaats van kraken”, besluit ze in haar uitgebreide post.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lotte Vanwezemael genoot van het Extrema-festival in een stoere festivaloutfit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Mijn man en ik”, schrijft Ann Van den Broeck bij een romantisch kiekje met Stany Crets.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

En bij Mathieu Terryn en Marie Wynants mogen we even meekijken achter de schermen van hun hip huwelijksfeest.