Barcelona-coach Ronald Koeman na rode kaart: “In dit land sturen ze je voor niets weg”

Koeman, die onder grote druk staat vanwege de tegenvallende prestaties van Barcelona, beklaagde zich daarover langs de lijn bij de vierde official. Scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande pikte dat niet en stuurde de Nederlandse coach naar de tribune. Koeman ontbreekt daardoor zondag op de bank in de thuiswedstrijd tegen Levante. Het is sowieso de vraag of hij dan nog trainer is van FC Barcelona. Voorzitter Joan Laporta heeft al herhaaldelijk laten blijken niet tevreden te zijn over de resultaten. Onder meer Roberto Martinez, de coach van Rode Duivels, wordt genoemd als een van zijn mogelijke vervangers.

Barcelona won twee van de vijf competitiewedstrijden en speelde drie keer gelijk. In de stand is het team pas zevende met 9 op 15, op zeven punten van leider Real Madrid dat weliswaar een match meer speelde.

In de Champions League werd de ploeg van Koeman vorige week in Camp Nou overklast door Bayern München (0-3). Volgende week wacht een verplaatsing naar het Benfica van Jan Vertonghen, dat 0-0 speelde bij Dinamo Kiev.

In de uitwedstrijd tegen Cádiz kwam Barcelona niet tot scoren, ondanks een flink aantal kansen. Zo schoot Memphis Depay in de extra tijd in kansrijke positie voorlangs. De Catalanen stonden toen al bijna een half uur met tien man op het veld, want Frenkie de Jong was in de 65e minuut met twee gele kaarten in korte tijd van het veld gestuurd.

“De ploeg heeft over het algemeen goed gespeeld. We hadden veel balbezit, maar het was lastig om kansen te creëren”, aldus Koeman. “De beste kansen waren voor ons, zelfs met een man minder. Ik kan niet klagen over de instelling van de spelers. Je moet creativiteit hebben om zo’n tegenstander te verslaan, maar het ging vaak mis bij de laatste pass. Je moet ook realistisch zijn. Kijk naar de selectie die we hebben en de spelers die er niet bij waren. We misten zeven basisspelers. Ik ga verder niet over mijn persoonlijke situatie praten. De voorzitter is alleen even in het hotel langs geweest om gedag te zeggen. Als hij wil praten, hebben we daar waarschijnlijk de komende dagen wel tijd voor.”