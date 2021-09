ROYALS. Wat heeft de baby van prinses Beatrice meer dan Archie en Lilibet? En koningin Máxima kiest opnieuw voor Belgische mode

Een outfit van eigen bodem, een tweedehands trouwjurk en een titelkwestie: wat gebeurde er deze week allemaal voor de Europese royals? Je komt het allemaal te weten in dit wekelijkse overzicht van het reilen en zeilen in koninklijke middens.

Bij onze noorderburen werd Prinsjesdag op dinsdag 21 september door de aanhoudende coronacrisis een feestje in mineur, maar koningin Máxima bracht wel kleur. Ze verscheen in Den Haag in een outfit van het Belgische modehuis Natan, bestaande uit een feloranje top en gebloemde zijden rok. Ze werkte de look af met oranje handschoenen en een dito tasje. Qua hoofddeksel haalde ze een favorietje van de Belgische ontwerpster Fabienne Delvigne uit haar dressing. Ze droeg de creatie eerder in 2014, tijdens de opening van de markthal in Rotterdam, en ook in 2015 dook het compacte model onder meer op tijdens een bezoek aan het Duitse Hamburg.

© ISOPIX

Feest was het ook in Noorwegen, want daar is prinses Märtha-Louise – de oudere zus van kroonprins Haakon – vijftig jaar geworden. Zoals dat vaak gaat op een verjaardag van een royal, werden voor de gelegenheid twee nieuwe portretfoto’s van de prinses vrijgegeven. Daarop straalt de brunette met een passie voor paarden in een roze jurk met kanten details, een hemelsblauwe halsketting en een bijpassend setje oorbellen.

Op maandag kwam er heuglijk nieuws uit Groot-Brittannië. Daar is prinses Beatrice (33) afgelopen zaterdag in het Chelsea and Westminster Hospital in Londen bevallen van haar eerste kindje, een meisje. Haar dochter woog bij de geboorte 2,7 kilogram. Zowel baby als moeder stellen het goed. Prinses Beatrice, die getrouwd is met zakenman Edoardo Mapelli Mozzi, heeft al een stiefzoon. Die luistert naar de naam Christopher Woolf.

Het meisje is elfde in lijn voor de troon en zal een titel meekrijgen. Dat is opvallend omdat de twee kinderen van prins Harry en Meghan Markle, Archie en Lilibet, respectievelijk zevende en achtste in lijn voor de troon, geen titel krijgen. Hoe zit dat dan? De dochter van prinses Beatrice en Edoardo Mapelli Mozzi heeft die eer aan haar vader te danken. Hij is naast Brits zakenman eigenlijk ook een Italiaanse graaf. Al zijn kinderen zullen dus graven of gravinnen worden. De titel heeft in dit geval dus niets te maken met de Britse koninklijke familie.

© REUTERS

Over prins Harry en Meghan Markle gesproken: ze lieten zich deze week zien in het openbaar. Dat was de eerste keer sinds de geboorte van hun dochter. De twee werden naar het New Yorkse Central Park geëscorteerd om Global Citizen Live, met optredens van onder meer Billie Eilish en Coldplay, bij te wonen. Dat is een wereldwijd evenement dat op 25 september begint en als doel heeft de wereld te verenigen, de planeet te verdedigen en armoede te verslaan. Hun aanwezigheid kadert volgens de organisatie binnen “het voortzetten van hun dringende werk met wereldleiders in het streven naar wereldwijde vaccingelijkheid om de pandemie voor iedereen en overal te beëindigen”.

Tot slot is nog een opvallend weetje opgedoken over het huwelijk van James Middleton – broer van – en zijn Française Alizée Thevenet. Zij blies immers de vloerlange trouwjurk van zijn moeder, Carole Middleton, na 41 jaar nieuw leven in door er haar eigen jawoord in te geven. “Terwijl ik met Carole over jurken praatte en ideeën uitwisselde, paste ik haar trouwjurk en werd ik er verliefd op”, onthulde de Franse financieel analist aan Hello! “De jurk paste perfect bij mij en was precies wat ik wilde. Het stoorde me altijd al dat trouwjurken maar één keer gedragen worden, dus het was geweldig om zo’n mooie creatie een tweede leven te geven.”