Al meer dan 200 woningen vernield, maar ‘mirakelhuis’ op La Palma wordt gespaard van de lavastroom

Op het Canarische eiland La Palma is het nog altijd uitkijken voor de lavastroom van de Cumbre Vieja-vulkaan. Die barstte zondag uit. Meer dan 200 huizen werden al vernietigd. Maar ondertussen gaan er foto’s rond van één ‘mirakelhuis’ dat krachtig standhoudt.

Al 6.000 mensen moest hun huis verlaten en meer dan 200 huizen werden ook al vernietigd. Dat door de uitbarsting van de Cumbre Vieja vulkaan op La Palma. De lava stroomt nog steeds verder en wetenschappers zijn niet zeker wanneer het zal stoppen.

De vulkaanuitbarsting levert spectaculaire foto’s op, maar er steekt er toch eentje boven uit. Het is een foto van de fotograaf Alfonso Escalero. Op de foto is een huis te zien dat gespaard bleef van de lavastroom. Alles errond is vernietigd. Het huis op de foto werd al ‘het mirakelhuis’ gedoopt.

De eigenaars van het huis zijn gepensioneerde Denen die sinds het begin van de pandemie niet meer op La Palma geweest zijn. Het koppel is blij dat hun huis er nog staat, maar vinden het jammer dat er niemand voor kan zorgen.

© REUTERS

