Acteur die Draco Malfoy speelde in ‘Harry Potter’-films stuikt in elkaar op golfbaan

Tom Felton, de acteur die de rol van Draco Malfoy vertolkte in de Harry Potter-films, moest donderdag van een golfbaan gedragen worden nadat hij onwel geworden was.

De acteur, die woensdag nog 34 jaar werd, was aanwezig op een golfbaan in Wisconsin in de Verenigde Staten voor een golftournooi met bekendheden. Maar tijdens de wedstrijd werd hij onwel. Volgens de Professional Golfers Association of America (PGA) ging het om een “medisch incident” en werd Felton naar een lokaal ziekenhuis overgebracht voor behandeling. Verdere details werden niet meegedeeld.

Felton, een fervent golfer, raakte bekend door zijn vertolking van het personage Draco Malfoy in de acht Harry Potter-films. Felton was in alle films, die tussen 2001 en 2011 uitkwamen, te zien.

