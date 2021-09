Kunsttentoonstelling over corona (met veel WC rollen en rouwplek)

Het gevreesde coronavirus komt je tot 29 september nog volop tegemoet op de schilderijen in de kapel van het oude Sint Anna Ziekenhuis in Sint-Truiden. Er hangen geschilderde mondmaskers, gehamsterde WC-rollen, virusdeeltjes én er wordt volop gelachen met de vroege vaccinaties.

“Oorspronkelijk zijn we begonnen met onze eigen leden van de kunstkring in Sint-Truiden,” leggen Simone Hulsmans, Lieve Veugelen en Inge Vandekinderen uit. “Maar het enthousiasme om over corona te schilderen was kennelijk zo groot, dat we nu tachtig werken van artiesten uit heel de provincies Limburg en Vlaams Brabant verzameld hebben. Al deze werken zijn gemaakt in volle coronatijd. Sommigen wilden abstract hun frustraties op het doek kwasten, anderen hebben letterlijk het virus en de hamsterwoede weergegeven. Soms is het bijzonder droevig, want enkele schilders hebben een naaste verloren door de vreselijke ziekte. We hebben de editie van Het Belang van Limburg met alle coronaslachtoffers dan ook een centrale plek gegeven op deze tentoonstelling.”

Al die werken zijn nu veilig in quarantaine geplaatst op een symbolische locatie: de kapel van het oude Sint Anne Ziekenhuis. “Hier werden vroeger de kinderen gedoopt. Hier werd gepreekt en gebeden. Dat doen wij dus ook op een symbolische en artistieke manier. En vaak met een vette knipoog. Een cartoon stelt Sint-Truiden bijvoorbeeld voor als een bedevaartsoord, waar je voortijdig gevaccineerd kan worden door een lieve vrouw. Die lijkt verdacht veel op de burgemeester. Ach, ook dat moeten we hier als stad een plekje geven. En er zijn ook enkele werken van jonge kinderen bij. Zij mochten tekeningen insturen voor onze jeugdige hoek, want ook zij hebben corona moeten verwerken.”

Of een tentoonstelling over corona nog wel gesmaakt gaat worden? Uiteindelijk proeven we vandaag steeds meer van ‘het rijk der vrijheid’? De drie organisatrices zijn overtuigd van wel. “We willen de mensen juist uit hun kot laten komen met deze tentoonstelling. Dat hebben we zelf ook gemist. En we willen steun geven aan mensen die het moeilijk gehad hebben. We hebben allemaal even last en pijn gehad. Hier geven we dat een artistieke plek.”

De tentoonstelling is van 20 tot 29 september telkens van 13 tot 18 uur te bezoeken in de oude kapel van het Sint Anna Ziekenhuis, Clement Cartuyvelsstraat 12 in Sint-Truiden. TR