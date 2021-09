Belgische fans sturen Van der Poel en Alaphilippe verkeerde kant op, en passen meteen zebrapad aan op WK-parcours

Donderdag was verkenningsdag op het WK wielrennen in Leuven. Wat opviel was dat er al veel wegen beklad waren met namen. Maar er waren ook enkele meer vindingrijke fans.

De mooie beeltenissen van Van Aert, Stuyven en anderen springen in het oog, maar de meest vindingrijke schildering vind je bovenaan de Wijnpers, de belangrijkste helling in de finaleronde. Na die beklimming moeten de profs zondag rechts afslaan, maar enkele fans maakten een schildering met twee pijlen: linksaf voor MVDP (Mathieu van der Poel) en Julian (Alaphilippe). Rechtsaf voor Wout (van Aert).

En daar stopte het niet: vergeet Abbey Road, het beroemdste zebrapad ligt na enkele subtiele aanpassingen momenteel in Leuven:

