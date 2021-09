Ex-politieagent Derek Chauvin gaat in beroep tegen veroordeling voor moord op George Floyd

Chauvin gaat in beroep tegen veertien punten van zijn veroordeling. Op 25 juni werd hij voor de rechtbank in Minneapolis, in de staat Minnesota, veroordeeld voor het vermoorden van Floyd. De zwarte Amerikaan stierf in mei vorig jaar, nadat Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna negen minuten op Floyds hals duwde. Chauvin klaagt nu aan dat de rechter niet de afzondering heeft gelast van de juryleden voor de duur van het proces.