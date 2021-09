Turkse gigant plant grote glasfabriek in Lommel

Het Turkse bedrijf Ciner is van plan in het Limburgse Lommel een grote glasfabriek te bouwen. Die zou 450 à 500 jobs opleveren, zo meldt De Tijd vrijdag.

Het Turkse conglomeraat wil inspelen op de groeiende vraag en wil zijn productie dichter bij de klant brengen. Het bedrijf heeft een optie op de aankoop van een perceel in Lommel, zo meldt de krant. Hoe groot de investering is, is niet bekend.

De fabriek zal twee productieafdelingen hebben met glasovens. Binnen een straal van 200 kilometer liggen fabrieken van AB InBev, Coca-Cola en Heineken en binnen een straal van 300 kilometer zijn geen andere verpakkingsglasproducenten te vinden. Wanneer de fabriek van start gaat, is niet duidelijk.