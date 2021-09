De crèche is aan het crashen: “Ik snap niet goed dat er niet meer ouders klagen”

“Er wordt zo veel van ons verwacht, en er komt zo weinig in de plaats”, zegt Elise Lemaître, leidinggevende in kinderdagverblijf De Zinnekes — © BART DEWAELE

Nooit stonden kindercrèches zo onder druk als nu. Het aantal openstaande vacatures piekt, terwijl het aantal kandidaten afneemt. Omdat de job van kinderbegeleider te weinig aantrekkelijk is, zeggen zowel experts als de sector zelf. “Het loon ligt laag, de uren zijn zwaar en één begeleider staat in voor tot 9 baby’s of peuters. Dat is een risico. De vraag is niet of het misloopt, maar wanneer het misloopt.”