Arrestatiebevel uitgevaardigd voor Brian Laundrie, verloofde van vermoorde Gabby Petito

Tot nu toe beschouwden de autoriteiten Brian Laundrie (23) slechts als “person of interest” of betrokkene, niet als verdachte. Maar nu is toch een federaal arrestatiebevel voor de verloofde van de vermoorde influencer Gabby Petito (22) uitgevaardigd. Officieel omdat hij haar bankkaart gebruikte, al geeft de FBI aan dat speurders intussen verder de omstandigheden van haar moord en Laundries rol daarbij onderzoeken.

De FBI in Denver maakte bekend dat een rechtbank in Wyoming woensdag een federaal arrestatiebevel heeft uitgevaardigd voor Brian Laundrie. Dat kwam er na een aanklacht van een federale jury wegens het overtreden van de wet op ‘gebruik van ongeoorloofde toegangsmiddelen’, “in verband met de activiteiten van mijnheer Laundrie na de dood van Gabrielle Petito”.

Volgens de aanklacht gebruikte Laundrie Petito’s bankkaart en pincode tussen 30 augustus en 1 september, en spendeerde hij meer dan 1.000 dollar vanop rekeningen die niet van hem waren.

Het arrestatiebevel laat agenten toe de man alvast op te pakken terwijl ze verder nagaan wat zijn rol precies was bij haar moord.En als hij gevat kan worden, want Laundrie is ondanks een dagenlange klopjacht nog steeds spoorloos.

De FBI blijft oproepen informatie te delen over Laundries rol en huidige locatie, en vraagt ook opnieuw getuigenissen van mensen die de kampeerplaats van Spread Creek gebruikten tussen 27 en 30 augustus, mogelijk contact hadden met Laundrie of Petito, of hun kampeerbusje zagen. De politiedienst bedankt de bevolking voor de “waardevolle tips” die al werden gedeeld.

Laundrie vloog uit op restaurant

Gabby Petito werd mogelijk voor het laatst levend gezien op 27 augustus. Een koppel heeft op Instagram en aan meerdere media verklaard dat ze de influencer en haar verloofde die dag zagen op restaurant. Brian Laundrie zou daar hevig ruzie gemaakt hebben met de obers en manager, terwijl Petito zich huilend voor zijn gedrag verontschuldigde.

Nina Celie Angelo en haar vriend Matthew England hadden lunch in het Mexicaanse restaurant Merry Piglets toen ze Laundrie hoorden roepen tegen personeelsleden. Volgens Angelo leek Laundrie kwaad, vermoedelijk over de rekening, en kwam hij meerdere keren opnieuw binnen. Petito zou hem hebben proberen te kalmeren en overtuigen te vertrekken.

De getuigen zeggen dat ze de informatie na het nieuws over de moord deelden met de politie, en het restaurant heeft intussen bevestigd dat Petito en Laundrie daar die dag waren. Ook het restaurant liet dat naar eigen zeggen weten aan de FBI.

Het incident gebeurde op 27 augustus tussen 13 en 14 uur in Jackson, in de staat Wyoming, niet ver van het Grand Teton National Park waar vloggers enkele uren later hun busje zagen. Op 19 september werd Petito’s lichaam in dat park aangetroffen.

Brian Laundrie was op 1 september alleen thuis gekomen met het kampeerbusje. Op 11 september werd Petito als vermist opgegeven, op 17 september meldden Laundries ouders dat ook hij al enkele dagen verdwenen was.

Hij vertrok op 14 september uit het ouderlijke huis in Florida, waar ook Gabby Petito normaal inwoonde, zonder gsm of portefeuille en zijn ouders waren bezorgd dat hij zichzelf iets zou aandoen. Dat heeft een bron dicht bij de familie aan CNN verteld.

© AP

Volgens zijn ouders zou hij met een rugzak naar het nabijgelegen Carlton Reserve zijn vertrokken. In dat natuurgebied wordt nu al een week intensief gezocht naar de man.

Familie onder vuur

De familie Laundrie ligt de laatste dagen zwaar onder vuur voor de manier waarop ze met de zaak zijn omgegaan. Hen wordt verweten dat ze hun zoon in bescherming namen en een advocaat inhuurden nadat hij thuiskwam zonder Petito, terwijl hij weigerde uit te leggen waar zijn verloofde was. Ook de verdwijning van hun zoon zouden ze te lang niet gemeld hebben aan de politie.

Gabby Petito woonde met Brian Laundrie bij zijn ouders in Florida. — © AFP

Gabby’s vader Joseph Petito vertelde in het tv-programma ‘Dr. Phil’ dat niemand van de Laundries de telefoon voor Gabby’s familie opnam of sms’jes beantwoordde toen ze zich zorgen begonnen te maken over hun dochter. “Je zou denken dat als iemand zegt ‘we staan op het punt de politie te bellen om ons vermiste kind te vinden’, je zou terugbellen. Ik bedoel, dat zou gewoon logisch zijn voor normale mensen. Je krijgt geen reactie, dat maakt het alleen maar meer en meer verontrustend.”

Volgens buren handelden Brian Laundrie en zijn ouders alsof er niets aan de hand was na zijn terugkeer. Zo zouden ze een week later nog samen op een kampeertrip van enkele dagen zijn vertrokken, en kwam de politie voor een gesloten deur te staan toen ze informatie wilden over de intussen als vermist opgegeven Gabby.

Ook de advocaat van de familie Laundrie wordt bekritiseerd. Die is volgens Gabby’s oom Steve Petito “even schuldig en medeplichtig in deze enorme doofpot en tactieken van uitstel”.