Voormalig Catalaans president Carles Puigdemont opgepakt in Italië

Tegen Puigdemont, die sinds 2017 in België woont, liep een internationaal arrestatiebevel. Spanje wil hem vervolgen voor zijn rol bij de mislukte afscheiding van Catalonië. Hij riskeert een celstraf van 25 jaar voor het volgens Spanje illegale Catalaanse referendum van 1 oktober 2017 waarna hij de onafhankelijkheid uitriep.

Puigdemont werd bij zijn aankomst op Sardinië opgepakt. De Spaanse krant El País meldt op basis van betrouwbare bronnen dat de Italiaanse politie Puigdemont opwachtte in de luchthaven. Hij werd meteen nadat het vliegtuig vanuit België geland was gearresteerd en wordt in hechtenis gehouden door de politie op de luchthaven van Alghero.

Het Italiaanse gerecht zal nu moeten beslissen of Puigdemont wordt vrijgelaten of uitgeleverd aan Spanje. Vrijdag om 9 uur wordt hij in de rechtbank van Sassari, op Sardinië, verwacht. Hij wordt bijgestaan door zijn advocaat Gonzalo Boye en een team van Italiaanse advocaten.

Boye bevestigde de aanhouding in een tweet maar stelde dat die gebeurde op basis van een Europees aanhoudingsbevel dat intussen werd opgeschort.

Hetzelfde verhaal bij Jordi Sànchez, de voormalige voorzitter van Assemblea Nacional Catalana (ANC), dat een onafhankelijk Catalonië nastreeft. Sànchez zei op de zender TV3 dat hij donderdagavond met Puigdemont heeft gesproken. “Hij is kalm en is ervan overtuigd dat de Spaanse justitie opnieuw de Europese rechtbanken heeft misleid door gebruik te maken van een opgeschort Europees aanhoudingsbevel”, zei Sánchez. “Laten we hopen dat de Italiaanse justitie de Europese justitie zal bijstaan”, voegde hij eraan toe.

De voormalige Catalaanse leider was van plan op het eiland deel te nemen aan enkele lokale politieke meetings, met onder meer burgemeesters die voor de onafhankelijkheid van Sardinië strijden.

Onschendbaarheid opgeheven

Het Europees Parlement, waar Puigdemont bij de Europese verkiezingen van 2019 een zitje had bemachtigd, had in maart zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Puigdemont heeft dat juridisch aangevochten, maar er is nog geen definitieve uitspraak. Er liepen ook juridische procedures om uit te wijzen of onder andere België gevolg moest geven aan het arrestatiebevel van het Spaanse gerecht.

De Europese rechter die op 30 juli weigerde de opheffing van de onschendbaarheid te schorsen, zag alvast geen gevaar voor aanhouding omdat er volgens zijn oordeel geen Europees aanhoudingsbevel van kracht was. Volgens de Spaanse justitie is dat bevel wel degelijk nog van kracht.

In 2018 werd Puigdemont al eens opgepakt in Duitsland. Tot een uitlevering kwam het toen niet.

Geen gratie

Afgelopen juni gaf de Spaanse premier Pedro Sánchez gratie aan negen veroordeelde Catalaanse separatisten die in 2019 jarenlange celstraffen opgelegd kregen. De straffen varieerden tussen de negen en dertien jaar cel.

Het pardon gold echter niet voor Puigdemont omdat die samen met vier andere Catalaanse politici eind oktober 2017, nog geen maand na het controversiële Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum, op de vlucht sloeg. Op die manier ontliep hij de veroordeling waarvoor de andere separatisten gratie verkregen. “Puigdemont zal enkel van zo’n regeling gebruik kunnen maken als hij zich eerst laat arresteren en veroordelen. Dat is niet aan de orde”, zei Paul Bekaert, een van zijn advocaten, toen.

