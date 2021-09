Bankrekeningen van 295 terroristen bevroren in België

Momenteel zijn de bankrekeningen van 295 mensen bevroren in België. Dat melden de kranten van Sudpresse vrijdag op basis van cijfers van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD).

In de strijd tegen terrorisme is het bevriezen van financiële middelen een van de manieren om te vermijden dat personen terreurdaden begaan of erbij helpen. Dat gebeurt na overleg met verschillende diensten.

In de loop van het voorbije jaar zijn 21 administratieve maatregelen genomen om tegoeden te bevriezen. “Die maatregelen worden elke zes maanden heroverwogen”, aldus Sofie Decoster van het OCAD.

Een andere preventieve maatregel is het weigeren of niet vernieuwen van een paspoort. Zowat 29 personen hebben geen paspoort meer na een tussenkomst van het OCAD. Ze kunnen dus niet meer buiten de EU reizen.

Uitzonderlijk worden ook identiteitskaarten ingetrokken, ongeldig verklaard of niet vernieuwd. Vorig jaar nam het OCAD maar één keer het initiatief om tot die maatregel over te gaan, en dat werd gevolgd door de minister.