Het Vrij CLB Limburg kan door besparingen haar vestiging in Peer niet meer alleen betalen. In overleg met de stad is een oplossing uitgewerkt waarbij op de locatie aan de Nieuwstraat ook andere diensten worden gehuisvest zodat de kosten worden verdeeld. Recent werden ook kleinere vestigingen in Herk-de-Stad, Bilzen en Maaseik afgebouwd.