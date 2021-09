Het karrespoor tussen de dorpen in Zuid Limburg is al lang vervangen door een steenweg. En na de fusie tussen Borgloon en Tongeren krijgen we straks een stad met 29 dorpen. Alles moet groter en meer gecentraliseerd tegenwoordig. Enkele kunstenaars uit Sint-Truiden willen met een show aantonen dat juist die kleine dorpjes toch nog een mooie toekomst hebben.