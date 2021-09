Ze heeft de reputatie een feministe te zijn. En toch is Yvonne Kroonenberg (71) nog altijd even scherp voor vrouwen als voor mannen. Na veertig jaar zijn haar beste columns heruitgegeven. Aan de titel is niets veranderd, aan de realiteit minder dan je zou denken: “Veel vrouwen hebben nog altijd geen idee wat libido met een man doet.”