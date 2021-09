Hasselt

Op 15 oktober sluiten alle vaccinatiecentra de deuren, maar er heerst veel onduidelijkheid over de vaccinaties daarna. Zullen die in kleinere vaccinatiepunten gebeuren of in huisartsenpraktijken? “We willen snel duidelijkheid, want we moeten ons kunnen organiseren”, zegt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica.