Anderlecht en AA Gent hebben op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. Alessio Castro-Montes voor de pauze en Lior Refaelov (na een licht toegekende strafschop) na de koffie deden de netten trillen in het Lotto Park. Paars-wit wordt zo gedeelde derde, de Buffalo’s blijven op de sukkel in de onderste regionen van het klassement.