Hasselt/Oudsbergen

Wordt het scouts, KSA of Chiro? September is de maand van startdagen voor de jeugdbewegingen. Welke het ook wordt, één ding is zeker: alle jeugdbewegingen zitten in de lift. “Voor het eerst halen we de kaap van 86.000 leden”, klinkt het bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.