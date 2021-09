Real Sociedad wint met invaller Adnan Januzaj bij Granada

Real Sociedad heeft donderdagavond de verplaatsing naar Granada op de zesde speeldag in La Liga succesvol afgerond. Het werd 2-3 in Estadio Nuevo Los Carmenes. Sociedad bezet daarmee de derde plaats met 13/18, in het zog van leider Real Madrid (16 ptn.) en nummer twee Atlético Madrid (14 ptn.).

De thuisploeg schoot het snedigst uit de startblokken en opende de score via German Sanchez (9.). In de tweede helft gingen de bezoekers op en over Granada dankzij goals van Aritz Elustondo (52.) en Mikel Merino (60.). Adnan Januzaj maakte zijn optreden vijf minuten na de 1-2 en keek toe hoe Luis Milla (70.) de bordjes weer in evenwicht hing van op de penaltystip. Elustondo (82.) bezorgde de Basken uiteindelijk alsnog de overwinning met zijn tweede doelpunt.

Tegelijkertijd stond ook Osasuna-Real Betis op het programma. Betis boekte een 1-3 zege dankzij twee treffers in de laatste tien minuten. Later op donderdag gaat Barcelona nog op bezoek bij Cadiz.