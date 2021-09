Breese geitenmarkt ‘geit weer duur’

“Vorig jaar ging de markt niet door en in eerste instantie werd ook de editie 2021 van de kalender gehaald”, aldus Leike Peeters. Op maandag 4 oktober vanaf 7 uur kan je in de feesttent op de Nieuwstad terecht voor spek en eieren. De stoet met de verklede geiten en geitenboeren start om 9.30 uur aan lagere school De Vuurvogel en dan gaat het via de Opitterstraat, Hoogstraat en Kloosterstraat naar de Nieuwstad. Om 10 uur start de geitenkeuring.