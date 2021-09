Loopt Kanye West rond in Wijnegem? Leraar Peter meent van wel: “Hij vond het grappig dat ik hem niet kende”

Kanye West zou verblijven In een van deze luxueuze lofts op de Kanaal-site in Wijnegem. — © rr

Wijnegem

Wie dezer dagen in Wijnegem over straat loopt, kan zo maar op Kanye West botsen. Peter Hoste uit de Stokerijstraat, tegenover kunstgalerie Kanaal, maakte het donderdag alvast mee. Erg onder de indruk van de ontmoeting was de leerkracht niet. “Hij sprak mij aan over mijn honden, maar ik kende hem niet. Dat vond hij best grappig.” De Amerikaanse rapper zou in een van de lofts op de site van kunsthandelaar en binnenhuisarchitect Axel Vervoordt verblijven, al doen ze er daar het zwijgen toe.