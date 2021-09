Hoe gaat Merkel haar pensioen vullen? Met voetbal, worst en haar ‘onbekende’ man

In juli bezocht de Bondskanselier de regio’s die door de overstromingen werden getroffen. Nu is volop bezig met de strijd tegen de klimaatopwarming. Daar wil ze ook in de toekomst nog vol voor gaan. — © AFP

Duitsland

Wat gaat ze de komende jaren doen? Die vraag kreeg Angela Merkel tijdens haar afscheidstournee geregeld te horen. Ze bleef vooral vaag. Een écht pensioen op 67 is te vroeg voor iemand met haar status. Toch zal ze wat vaker thuis in de potten roeren, wat meer naar het voetbal gaan. En haar internationale vrienden een bezoek brengen. Als het maar met een goedkope lijnvlucht is, want anders reist haar echtgenoot niet mee.