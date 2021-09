Opa die Eitan (6) na drama met kabelbaan ontvoerde naar Israël: “Ik heb het beste met hem voor”

Eitan, het zesjarige jongetje dat als enige het drama met de kabellift in Noord-Italië overleefde, blijft voorlopig in Israël. De grootvader nam de kleuter onwettelijk mee naar het land en pas op 8 oktober wordt verder over het lot van de jongen beslist.

Als enige overleefde Eitan het dramatische ongeval in de Italiaanse badplaats Stresa. Een kabellift stortte op 23 mei neer doordat het remsysteem van de kabelbaan niet correct functioneerde. In totaal verloren dertien inzittenden het leven. Eitan was zwaargewond, maar herstelde. Het jongetje verloor echter zijn hele gezin: vader (30), moeder (26), broertje (2) en overgrootouders (81 en 71).

Een tante van de jongen, de zus van zijn vader, is sindsdien aangesteld als zijn wettelijke voogd. Eitan woonde bij haar in, maar tijdens een bezoek van zijn grootvader aan moeders kant werd de jongen ontvoerd naar Israël, de geboorteplaats van zijn ouders.

Ruzie over toekomst jongen

De eerste hoorzitting over de ontvoering vond donderdag plaats in de rechtbank van Tel Aviv. Tot de volgende zitting op 8 oktober zullen de ruziënde partijen de zorg over de jonge Eitan in Israël delen. Daar zijn afspraken over gemaakt, zeiden de advocaten van de grootvader tegen het Italiaanse persbureau ANSA. Binnen de familie is echter grote ruzie ontstaan over de toekomst van de jongen.

LEES OOK. “Waar zijn mama en papa?”: Eitan (5) die kabelbaan-drama als enige overleefde uit coma ontwaakt

De in Israël geboren Eitan verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Italië. Zijn wettelijke voogd, zijn tante Aya Biran-Nirko, wil dat het kind opnieuw bij haar komt wonen. Dat is ook wat de Italiaanse autoriteiten beslist hadden. Maar opa Peleg gelooft dat de overleden ouders van de jongen het anders zouden gewild hebben. Om die reden reed hij met Eitan in een huurauto naar Zwitserland om vervolgens met een privéjet richting Israël te vliegen. Peleg zegt het beste voor te hebben met zijn kleinzoon, die volgens hem in Italië niet de juiste zorg zou ontvangen. “Wat goed is voor hem weegt zwaarder dan mijn persoonlijke belangen”, verklaarde de man op televisie. “Dus besloot ik dat ik de jongen zou redden en hem naar Israël zou brengen.”

Volgens Biran-Nirko is het tegendeel waar: volgens de tante was het de wens van Eitans ouders dat hun zoon in Italië zou opgroeien. Ze zei donderdag bij binnenkomst in de rechtbank veel zorgen te hebben over Eitan en hem zo snel mogelijk mee naar huis te willen nemen.

(evdg)