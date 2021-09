Remco Evenepoel vindt kritiek van Eddy Merckx “heel jammer”: “Ik sta zeker niet aan de start om de ploeg te flikken”

Eddy Merckx verklaarde afgelopen week in de pers dat Remco Evenepoel, die zondag in de wegrit van het WK wielrennen in België in steun koerst van kopman Wout van Aert, vooral voor zichzelf rijdt. Evenepoel reageerde donderdag, tijdens een persmoment in aanloop naar de wegrit in het Belgische teamhotel in Mechelen, op de woorden van Merckx. “Heel jammer”, klonk het bij het talent van Deceuninck - Quick-Step.

Merckx toonde zich behoorlijk streng voor Evenepoel. “Als er echt maar één kopman is, moet je Evenepoel eigenlijk niet meenemen”, zei de wielerkampioen. “Hij rijdt vooral voor zichzelf, dat hebben we op de Olympische Spelen gezien.”

Een uitspraak waar Evenepoel flink mee verveeld zat, bleek op de persconferentie van de ‘zeven knechten van Van Aert’. “Hij moet altijd iets zeggen en dat is jammer”, beet Evenepoel op zijn tong. “Ik heb veel respect voor Eddy en dat is blijkbaar niet wederzijds. Misschien omdat ik destijds niet bij zijn zoon in de ploeg ben gekomen. Ik kijk op naar Eddy, bewonder hem voor zijn palmares en zijn prestaties. Ik sta niet aan de start om de ploeg te flikken. Dat komt nooit in mijn hoofd op, ik ga gewoon mijn best doen.”

© BELGA

Waarna Evenepoel nogmaals zijn absolute trouw aan Wout van Aert zwoer. “We hebben één plan. Je weet nooit of er onderweg iets verandert maar dat is niet de idee waarmee we aan de start staan. Het plan? We weten nog niets behalve dat we één unieke kopman hebben. Buiten Tim (Declercq, red) kent niemand zijn echte rol. Het ideale scenario is dat we in Leuven komen met een kleine groep en één of twee man die alles kunnen counteren. Dat is het ideale scenario maar het blijft een wedstrijd van 270 kilometer met hellingen en wind.”

Evenepoel maakte vooral een ontspannen indruk, net als de zes andere landgenoten die Van Aert zondag aan zijn zijde krijgt. “Ik voel me vrij op mijn gemak”, bevestigde Evenepoel de indrukken. “Ik heb terug het gevoel van voor de val, misschien voel ik me zelfs beter. Ik heb ook gemerkt dat ik door een relaxte manier van koersen beter kan wringen en vooraan kan geraken. Ik kijk bijgevolg vooral uit naar komende zondag en vind het leuk om dit op jonge leeftijd mee te mogen maken.”