Lotte Kopecky wil met luxehelper Jolien D’hoore schitteren op WK in eigen land: “Ik voel me helemaal klaar voor deze koers”

Lotte Kopecky (25) is de uitgesproken kopvrouw van de Belgische selectie tijdens de wegrit op het WK zaterdag. “Ik voel me helemaal klaar voor dit WK”, blikte ze donderdag vooruit. “Die laatste extra procentjes zijn er nog bijgekomen. Ik kijk er naar uit, maar ik weet dat het een moeilijke wedstrijd zal worden.”

Lotte Kopecky greep naast het podium op de Spelen, viel daarna op de piste en moest een tijdje herstellen van haar blessures. Nu lijkt ze opnieuw de goede vorm te pakken te hebben. “Op het EK had ik even een zwak moment”, bekende ze. “Ik had de hele wedstrijd een goed gevoel, maar toen het plots hard ging op die helling, ontploften mijn benen. Ik was meteen daarna heel ontgoocheld omdat ik niet hard genoeg had doorgebeten. Wellicht liep het daar nog niet zoals het moet omdat ik nog niet genoeg competitie in de benen had en ook omdat ik wist dat ik nog die paar extra procentjes nodig had om hier goed te zijn.”

Haar zege in de Trophée des Grimpeuses Vresse-sur-Semois gaf haar dat extra tikkeltje vertrouwen. “Dat was inderdaad wel nodig na het EK”, gaf ze toe. “Dat ik in zo’n lastige wedstrijd, met toch veel hoogtemeters, nog kon sprinten naar de zege deed deugd. Ik voelde gisteren ook in de gemengde tijdrit dat ik het goede gevoel te pakken heb. Ik ben klaar voor het WK.”

Al is dat geen garantie op succes. “Zaterdag moet alles in de plooi vallen. Je kan wel goede benen hebben, maar als het wedstrijdverloop niet gunstig is, heb ik daar weinig aan”, legde ze uit. “Nederland zal de koers dragen, zij hebben de wedstrijd in handen, zij beschikken over een rist favorieten. Ik verwacht eigenlijk een heel harde koers. Wat mijn ideale scenario is? Wel, zoals ik dat graag heb in andere koersen: finishen met een kleine groep en dan sprinten voor de overwinning. Ik hoop dat we op dit parcours, en ik acht die kans groot, wel met een kleine groep sprinten.”

© BELGA

Op de Olympische Spelen en het EK had Kopecky geen ploegmaten in steun in het slot, een kleine handicap ten opzichte van de grote landen. Nu komt Jolien D’hoore er wel bij en de Gentse schikt zich in een rol als meesterknecht. “Het is wel fijn dat ik zo’n sterke madam ter beschikking krijg”, aldus Kopecky. “Ze heeft tonnen ervaring en zij kan hopelijk tot in de finale met me op pad. En ook van de andere meisjes verwacht ik veel. Hoe langer ik steun kan krijgen, hoe beter.”

Stress of druk voelt ze momenteel nog niet. “Al kan dat wel nog komen, normaal ben ik wel iemand die wat last heeft van stress. Maar gisteren (woensdag) heb ik na de ploegentijdrit nog wat gefietst met Jolien en we hebben goed met elkaar gebabbeld. Zij moest al vaker in het verleden omgaan met die druk op kampioenschappen. Ik vroeg haar naar haar ervaringen en hoe ze daar mee omgaat, met de druk. Dat heeft me wel geholpen. Ik kijk alleszins uit naar het WK, al weet ik dat het een heel moeilijke wedstrijd zal worden.”

D’hoore wil Kopecky aan wereldtitel helpen: “Als één blok achter Lotte”

Jolien D’hoore wil zaterdag in de wegrit van het WK wielrennen in België Lotte Kopecky helpen in haar strijd om de wereldtitel. “We staan als een ploeg achter Lotte”, zei de 31-jarige D’hoore donderdag op een persmoment in het teamhotel van de Belgen in Mechelen. “Lotte kan echt dicht bij de zege eindigen.”

De Belgische ploeg begint met Kopecky als kopvrouw aan de etappe van 157,70 kilometer tussen Antwerpen en Leuven. “De keuze voor Lotte als speerpunt is volledig terecht”, verklaarde D’hoore. “Als je kijkt naar de manier waarop Lotte de laatste tijd koerst, is het realistisch om te zeggen dat ze er kortbij kan eindigen. We staan als een blok achter haar en gaan er alles aan doen om haar aan een medaille te helpen.”

© BELGA

“Ik verwacht een heel harde koers”, vervolgde D’hoore. “Nederland zal met haar sterke selectie de koers moeten maken, maar het blijft nog een beetje afwachten hoe ze dat net gaan doen. De Nederlanders hebben heel veel klasse, zij kunnen eigenlijk allemaal winnen. Ik zou zeker een Lucinda Brand of Chantal Blaak niet uit het oog verliezen. Blaak heeft bijvoorbeeld echt haar zinnen op dit WK gezet. Verder hou ik ook rekening met de Italianen of Denen, die ook azen op een sprint. Het komt er voor ons op aan om altijd iemand mee te hebben zaterdag. We moeten heel attent koersen.”

D’hoore, die na dit seizoen een punt achter haar loopbaan zet, gaat vanaf begin volgend jaar aan de slag als sportdirecteur bij het Nederlandse wielerteam NXTG Racing. Ze zal die functie combineren met een job als performance-coach bij Cycling Vlaanderen. “Ik kijk geweldig uit naar dit nieuwe avontuur. Ik blijf in de wielerwereld en zal er met heel veel passie aan beginnen. Ik probeer nu tijdens de laatste koersen nog te genieten van elk moment.”