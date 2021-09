Jean-Marie Dedecker wil mondmasker liever niet dragen in de Kamer, collega’s grijpen in

In het federale parlement gelden - net zoals in Brusselse bedrijven en horeca - nog steeds strenge coronamaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker. Kamerlid Jean-Marie Dedecker (LDD) had donderdag echter weinig zin om zijn kapje op te zetten tijdens het plenum, tot hij op zijn vingers werd getikt door zijn collega’s. “Als parlementairen moeten we het goede voorbeeld geven”, aldus Kamervoorzitter Éliane Tillieux (PS). “Als u dat niet wilt, dan mag u het halfrond verlaten.”

Aanleiding was de vraag van N-VA-fractieleider Peter De Roover en zijn Vlaams Belang-collega Barbara Pas om binnenkort de plenaire vergadering van de Kamer opnieuw in normale omstandigheden te laten plaatsvinden. Omwille van de corona-maatregelen zijn al maanden een pak minder leden tegelijkertijd toegelaten in de zaal en geldt de mondmaskerplicht.

Voorzitster Tillieux herinnerde er aan dat er in Brussel strengere regels blijven gelden. Dat komt door de lage vaccinatiegraad in het hoofdstedelijk gewest. Ze hoopt dat versoepelingen snel weer mogelijk zijn en dat alle 150 parlementsleden samen kunnen plaatsnemen in het halfrond, maar tot dan “moeten we het voorbeeld geven als parlement”, aldus Tillieux.

Fractieleider Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) pikte daarop in. Ook hij hoopt op een snelle normalisatie in Brussel, maar ondertussen is er een juridische nota van de Kamerdiensten en die is volgens hem glashelder: er geldt social distancing en het mondmasker moet te allen tijde worden gedragen.

Het was duidelijk dat De Vriendt met die laatste opmerking op zijn collega Jean-Marie Dedecker doelde, die zonder mondmasker de vergadering bijwoonde. Toen Tillieux hem aanspoorde het mondmasker op te zetten of anders de zaal te verlaten, deed Dedecker dat zonder morren. Even nadien werd hij dan ook aan het spreekgestoelte verwacht voor een actuele vraag aan de regering. (avh, pjv)