Spoedafdelingen op Limburgse ziekenhuizen hebben de handen vol

Genk

Het is druk op de Limburgse spoedafdelingen. We komen allemaal meer buiten dan tijdens de coronacrisis, en er gebeuren weer meer ongevallen. Dat merken ze ook op spoed in het ZOL: daar krijgen ze dagelijks zo’n 140 patiënten over de vloer. De spoedartsen en verpleegkundigen hebben de handen vol met de constante toestroom van patiënten. En dat weegt zwaar na een drukke coronaperiode. Het personeel is moe, en de weerbots laat zich voelen. Meer en meer werknemers vallen uit, met burn-outs bijvoorbeeld.