Groen-ministers gaven attest van milieuvriendelijkheid aan 3M

In 2000 en 2003 zetten Vera Dua en Ludo Sannen, toen beide ministers van Leefmilieu voor Agalev, het licht op groen voor een federale belastingaftrek voor 3M. Dat deden ze door het chemiebedrijf een attest te geven dat moest aantonen dat 3M een “milieuvriendelijk karakter” had, schrijft HLN.be donderdag.

Het gaat om twee attesten die Vera Dua en Ludo Sannen in 2000 en 2003 afleverden aan 3M. Aanleiding hiervoor waren investeringen die 3M wilde uitvoeren op haar fabriekssite, en waarvoor ze een federale korting wilde krijgen. Om in aanmerking te komen voor die korting, moest 3M over een attest beschikken van de Vlaamse overheid waaruit blijkt dat het bedrijf milieuvriendelijk is. Zowel Vera Dua als Ludo Sannen, beide in die tijd Vlaams minister van Leefmilieu, gaven 3M zo’n attest.

Beide ministers reageren ook bij HLN: “Ik kan me hier echt niets meer bij voorstellen”, zegt Vera Dua vanuit het buitenland. “De problematiek van PFOS was volgens mij in die tijd nog niet aan de orde. Dit attest zal me voorgelegd zijn door de administratie en ik heb het getekend.” Ook Sannen voelt zich niet aangesproken: “Ik heb als minister nooit een signalement gekregen dat er problemen waren bij 3M. Misschien ging het hier wel om een milieuvriendelijke investering?”